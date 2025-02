Poraz košarkašica u Švajcarskoj

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Arauu od Švajcarske 55:47, u utakmici pretposljednjeg, petog kola H grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je drugi poraz crnogorskih košarkašica u kvalifikacijama, nakon što su izgubile i od Luksemburga.

Švajcarsku su do trećeg trijumfa vodili Evita

Herminjar sa 18 i Viktorija Ranisavljević sa 14 poena.

U crnogorskoj selekciji dvocifrene su bile Nataša Mek i Bojana Kovačević sa po 12 poena.

Crnogorska selekcija kvalifikacije će završiti nedjeljnim duelom u Baru sa Luksemburgom.

