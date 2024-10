Poraz Jadrana u Beogradu

Podgorica, (MINMA) – Vaterpolisti Jadrana poraženi su večeras od Novog Beograda 15:13, u četvrtom kolu Regionalne Premijer lige.

To je drugi poraz hercegnovskog tima, koji nakon četvrtog kola ima polovičan učinak.

Izabranici Vladimira Gojkovića loše su počeli meč i dozvolili rivalu da povede 4:0.

Vodio je branilac trofeja i 5:1, ali je Jadran uspio da napravi preokret i u finišu druge četvrtine povede 7:6.

Nastavak meča bio je izjednačen, igralo se praktično gol za gol sve do sredine posljednje četvrtine, kada su se domaćin odvojio na 15:12 i praktično riješio pitanje pobjednika.

Beogradski tim do pobjede vodili su Dimitros Skumpakis i Vasilije Martinović sa po tri gola.

U hercegnovskom sastavu Aleksanadr Ivović i Jovan Vujović postigli su po tri, Dmitri Holod dodao je dva, a po gol Uroš Vučurović, Danilo Radović, Đorđe Lazić, Vasilije Radović i Danilo Stupar.

