Poraz crnogorskih vaterpolista u Los Anđelesu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Los Anđelesu od selekcije Sjedinjenih Američkih Država 16:11 (4:2, 3:3, 5:3 i 4:3), u prvoj od dvije pripremne utakmice.

Domaćin je, nakon vođstva od 2:0, iskoristio dva napada sa igračem više i do kraja prve četvrtine preokrenuo na 4:2.

Američka selekcija početkom treće četvrtine stekla je prednost od četiri gola (10:6), a u samom finišu Hanes Daube, svojim četvrtim golom, donio je rekordnih pet golova razlike (16:11).

U crnogorskoj selekciji po dva pogotka postigli su Dušan Matković, Marko Mršić, Aljoša Mačić, Vlado Popadić i Stefan Vidović, dok se jednom u strijelce upisao Bogdan Đurđić.

Novi duel Crne Gore i SAD, koji će biti u grupi i na Olimpijskim igrama u Parizu, na programu je za dva dana u San Dijegu.

