Poraz crnogorskih vaterpolista u Francuskoj

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je večeras od Francuske 14:10 (4:3, 5:1, 3:3 i 2:3), u drugom kontrolnom meču u okviru priprema za Olimpijske igre.

Prvi međusobni duel, prije dva dana, pripao je crnogorskim vaterpolistima nakon peteraca 19:17.

Domaćin je u večerašnjem duelu veliku i odlučujuću prednost stekao krajem prve i u drugoj četvrtini, kada je serijom 6:0 poveo 9:3.

Francuzi su još dva puta imali plus šest (10:4, 13:7), a Crna Gora je do kraja samo ublažila poraz.

Po dva gola za Crnu Goru postigli su Aljoša Mačić i Bogdan Đurđić, a po jedan Marko Mršić, Danilo Radović, Vlado Popadić, Stefan Vidović, Vladan Spaić i Dimitrije Obradović.

U francuskom timu, po tri gola Iga Kruzije i Mišela Bodege, po dva Tome Vernua, Aleksandra Buea i Denisa do Karma, a po jedan Enca Kaša i Remija Saudadijea.

Crnogorska selekcija u nastavku priprema putuje u Šabac, gdje će učestvovati na posljednjem turniru pred OI.

Crna Gora će 4. jula igrati protiv Njemačke, dan kasnije protiv Rumunije, za 6. jul su zakazana dva meča – protiv Australije i Srbije, a posljednjeg dana rival je ponovo Francuska.

