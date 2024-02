Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Srbije 14:6, u utakmici drugog kola C grupe Svjetskog prvenstva u Dohi.

To je prvi poraz crnogorskih vaterpolista na šampionatu, nakon što su na startu, poslije boljeg izvođenja peteraca, savladali Sjedinjene Američke Države (SAD) 16:15.

Srbija je upisala drugu pobjedu, a u prvom kolu bila je ubjeldjiva protiv Japana 17:10.

Loše izdanje izabranika selektora Vladimira Gojkovića, sa puno grešaka i ishitrenih šuteva, neiskorišćenih i neosmišljenih igrača više.

Podbacili su i odbrani, pa ni dobro izdanje Petra Tešanovića nije bilo od pomoći.

Srbija je bila neupredivo bolja, povela je na startu 4:0, vodila je i 6:2.

Crnogorska selekcija samo jednom je zaprijetila, smanjila je na 6:4 i imala napad da se potpuno vrati u meč.

Nije ga realizovala, pa je u nastavku uslijedio potpuni krah.

U crnogorskoj selekciji po gol postigli su Đuro Radović, Konstantin Averka, Jovan Vujović, Stefan Vidović, Vlado Popadić i Dušan Matković.

U selekciji Srbije najbolji je bio Dušan Mandić sa četiri, dok su po dva gola postigli Strahinja i Viktor Rasović, Nemanja Vico i Đorđe Vučinić.

U drugom meču te grupe selekcija Sjedinjenih Američkih Država pobijedila je Japan 18:5.

Japan će biti naredni rival crnogorskih vaterpolista, u petak u sedam sati.

