Poraz crnogorskih rukometašica na startu EP

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore upisala je poraz na startu Evropskog prvenstva za igračice do 17 godina u Podgorici.

Selekcija koju predvodi trener Tatjana Jeraminok izgubila je danas od Islanda 20:18.

Crnogorska reprezentacija jurila je zaostatak tokom cijelog meča, u 46. minutu bio je pet golova (17:12), a u finišu propustila je priliku da uhvati priključak.

Kod rezultata 19:17, tri minuta prije kraja, crnogorske rukometašice propustile su dvije odlične prilike da priđu na samo gol zaostatka i zadrže šansu da osvoje bod.

Veliki broj tehničkih grešaka i propuštenih prilika na kraju je odveo Crnu Goru u poraz na premijeri na smotri 16 najboljih selekcija Evrope.

Najefikasnija u crnogorskom timu bila je Nina Ramusović sa pet, dok je Natalija Lekić postigla četiri gola.

Istakla se na golu Teodora Rončević sa 11 odbrana.

Crna Gora će u drugom kolu, sjutra u 18 sati, igrati protiv Češke.

