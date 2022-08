Poraz crnogorskih odbojkašica

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorske odbojkašice izgubile su danas u Pljevljima, u prvom kolu B grupe, od Finske 3:1 (23:25, 25:12, 25:14 i 26:24).

Finska je do startnog trijumfa došla nakon sat i 40 minuta igre.

U drugom meču B grupe Češka je u Taboru savladala Island 3:0 (25:14, 25:5 i 25:17).

Crna Gora će u drugom kolu, u srijedu u Pljevljima, ugostiti Island.

Plasman na Evropsko prvenstvo izboriće po dvije prvoplasirane reprezentacije iz šest grupa.

