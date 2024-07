Poraz crnogorskih košarkaša

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je na startu kvalifikacionog turnira za plasman na Olimpijske igre.

Crnogorski košarkaši poraženi su danas u Rigi od Brazila 81:72.

Izabranici selektora Boška Radovića 30 minuta bili su u vođstvu, imala je i dvocifrenu prednost, ali je povoljnijeg rezultata koštala posljednja četvrtina.

Crnogorska selekcija nijela imla rješenja za Bruna Kabokla, kojeg je pratio Marselinjo Uertas.

Reprezentacija Crne Gore serijom od 9:0, povela je u sedmom minutu 19:9, dok je u 13, minutu razlika iznosila 13 koševa (30:17).

Vodila je i 59:54 u 31, nakon čega je uslijedila serija od 7:0 rivala za prvo vođstvo Brazila 61:59, koje nije ispuštao do kraja.

Kaboklo je bio najefikasniji u brazilskoj selekciji sa 25, dok je Uertas ubacio 17 poena.

U selekciji Crne Gore najbolji je bio Nikola Vučević sa 17 (imao i 13 skokova), Simonović je ubacio 15, a Kendrik Peri 11 poena.

Dvocifren je bio i Petar Popović sa deset poena.

Crna Gora će sjutra (14.30) igrati protiv Kameruna.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS