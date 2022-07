Poraz crnogorskih košarkaša

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je na startu Evropskog prvenstva za igraće do 20 godina.

Crnogorski košarkaši su večeras u Podgorici, u prvom kolu D grupe, izgubili od Poljske 83:62.

Poljska je do ubjedljivog vođstva došla već u prvoj četvrtini, koju je dobila 37:18.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kasper Marčevka sa 15, Aleksandar Višnjevski je ubacio 14, a poen manje Vojčih Tomaševski.

U crnogorskoj selekciji dvocifreni su bili samo Đorđe Jovanović sa 18 i Fedor Žugić sa 16 poena.

U drugom meču D grupe Turska je pobijedila Njemačku 66:65.

Crna Gora će u drugom kolu, sjutra u 21 sat, igrati sa Turskom.

