Poraz crnogorskih fuidbalerki u Bakuu

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Bakuu od Azerbjedžana 3:0, u utakmici četvrtog kola C3 grupe Lige nacije.

Crnogorske fudbalerke, koje su izgubile i prvi mneđusobni duel (1:0), ubjedljivim porazom šanse za prvo mjesto u grupi svele su u domen teorije.

Domaćin je slavio golovima Male Molajeve u 58, Naslidžan Parlak u 62. i Ajšan Ahmadove u 84. minutu.

Crna Gora je, nakon izjednačenog prvog poluvremena u kome se igralo uglavnom na sredini terena i bez previše uzbuđenja, početkom nastavka potpuno preuzela kontrolu i stegla obruč oko gola domaće selekcije.

Najbolju priliku imala je Medina Dešić iz peterca, Armisa Kuč je sa ivice šesnaesterca, iz čiste pozicije, šutirala preko gola, dok je udarac Jelene Karličić izblokiran.

Azerbejdžanke su, nakon četvrtog kola, vodeće sa deset bodova i ima četiri više od crnogorske selekcije.

Crna Gora 1. decembra dočekuje Farska Ostrva, a četiri dana kasnije na svom terenu igraće protiv Kipra.

Azerbejdžan gostuje Kipru, pa kod kuće igra protiv Farskih Ostrva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS