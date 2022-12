Poraz crnogorske futsal reprezentacije u Samsunu

Podgorica, (MINA) – Omladinska futsal reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Samsunu, u drugom prijateljskom meču, od Turske 7:2.

Domaćin je prije dva dana dobio i prvi međusobni duel 7:1.

Oba gola za crnogorsku selekciju postigao je Luka Gopčević.

Turska je, nakon rezultatskog egala, u četvrtom minutu dodala gas i upisala još jednu ubjedljivu pobjedu.

Selektor Sveto Ljesar kazao je da je Turska ponovo zaslužena došla do pobjede.

“Pokazali su da su mnogo kvalitetniji od nas u svim segmentima. U ovom meču imali smo peh da nas se u ranoj fazi utakmice povrijede Andrija Roganović i Milovan Ćetković, dva važna igrača u rotaciji. To je olakšalo protivniku da nam nanese ubjedljiv poraz”, rekao je Ljesar.

