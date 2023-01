Poraz Čikaga od Vašingtona, dabl-dabl Vučevića

Podgorica, (MINA) – Čikago, čiji je član crnogorski košarkaš Nikola Vučević, poražen je od

Vašingtona 100:97, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je za 39 minuta u igri ubacio 15 poena, a imao je i deset skokova i pet asistencija.

Vašington je do pobjede vodio Kajl Kuzma sa 21 poenom.

U ekipi Čikaga istakao se Zek Levin sa 36 koševa.

Dabl-dabl učinak imao je i Nikola Jokić (21 poen, 18 skokova i devet asistencija) u pobjedi Denvera protiv Finiksa 126:97.

U pobjedničkom timu istakli su e i Našon Hiland sa 21 i Džamal Mari sa 16 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Detroit – Minesota 135:118

Atlanta – Milvoki 105:114

Boston – Nju Orleans 125:114

Njujork – Indijana 119:113

Memfis – San Antonio 135:129

Sakramento – Hjuston 135:115

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS