Poraz Budućnost Volija u Trentu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Trentu od istoimenog italijanskog tima 79:76, u utakmici 16. kola B grupe Eurokupa.

Trento je protiv Budućnosti prekinuo seriju od sedam uzastopnih poraza i upisao tek treći trijumf ove sezone.

Budućnost je početkom treće četvrtine imala zaostatak od 23 poena (51:28), ali je u nastavku uspjela da se vrati u meč i u 37. minutu povede 71:70.

U neizvjesnom finišu bolje se snašao domaćin i došao do pobjede.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Dijego Flakadori sa 16 i Andrejs Grazulis sa 14 poena.

U podgoričkoj ekipi najbolji je bio Tre Bel Hejns sa 24 koša.

