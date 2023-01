Poraz Budućnost Bemaksa u Mecu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su danas u Mecu od istoimenog francuskog tima 29:23, u utakmici 11. kola B grupe Lige šampiona.

Podgorički tim, koji je izgubio i prvi međusobni duel u dvorani Morača 36:28, upisao je šesti poraz ove sezone, u kojima i četiri pobjede i remi.

Domaći tim opravdao je ulogu favorita, kažnjavao je sve greškerivala i golovima iz kontri stigao do značajne prednosti.

Budućnost je, osim na startu kada je dva puta vodila (1:0 i 6:5), konstantno bila u zaostatku, a često i bez rješenja u napadu.

Pobjednik duela odlučen je početkom nastavka, kada je domaćin serijom 8:2 došao do dvocifrene prednosti (21:11, 39. minut).

Mec, koji je prošle sezone bio finalista Lige šampiona, do devete pobjede vodili su Klo Valentini sa šest i Katarina Luis Vinter Burgard sa pet golova.

Najefikasnija kod Budućnosti, ali i na utakmici bila je Matea Pletikosić sa sedam golova.

Budućnost Bemaks će u narednom kolu, 21. januara, ugostiti Lokomotivu iz Zagreba.

