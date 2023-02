Poraz Budućnost Bemaksa u Esbjergu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su danas u Esbjergu od istoimenog danskog tima 30:20, u utakmici pretposljednjeg, 13. kola, B grupe Lige šampiona.

Budućnost je ranije obezbijedila osminu finala, a u Esbjergu je upisala sedmi poraz ove sezone.

Ostvarila je i pet pobjeda, remi i šest poraza.

Esbjerg, koji je dobio i prvi međusobni duel u Podgorici 28:23, zabilježio je desetu pobjedu.

Budućnost Bemax je izjednačila na 9:9 u 23. minutu, ali je u naredna 23 minuta postigla samo gol, pa je danski predstavnik u 40. poveo 21:10 i riješio sve dileme.

U ostalom dijelu meča, priliku su dobile igračice koje ove sezone imaju manju minutažu, a Esbjerg je sačuvao dvocifrenu razliku.

Posljednji meč u grupnoj fazi, izabranice Bojane Popović odigraće naredne subote, kada u Podgorici gostuje turski Kastamonu.

