Popović: Zaustaviti tranziciju protivnika

Podgorica, (MINA) – Bitighajm je tim koji najviše trči u Ligi šampiona, dok poziciono malo napada, pa je ključ utakmice zaustaviti tranziciju protivnika, kazala je trener Budućnost Bemaksa Bojana Popović.

Njemački predstavnik biće rival Budućnost Bemaksa na ptvaranju nove sezone EHF Lige šampiona.

Popović je istakla da je Bitighajm osvojio Superkup Njemačke i da igra odlično i u prvenstvu.

“U dobrom su ritmu, a ekipa je na okupu već tri sezone. Analizirale smo ih dva mjeseca, biće teško, ali želimo pobjedu na startu”, kazala je Popović na konferenciji za novinare.

Ona ja najavila da će u sastavu biti i dvije igračice koje su najveća pojačanja za novu sezonu – Kalidiatu Niakate i Noemi Hafra.

“Još ne znam koliko će Hafra i Niakate biti u prilici da doprinesu našoj igri, jer su imale dugu pauzu nakon povreda. Najvažnije je da imaju želju i sigurna sam da će podizati formu kako sezona bude odmicala. Obje su imale pauzu od devet mjeseci, nijesu igrale pripremne utakmice, tako da ni sami ne znamo što možemo da očekujemo od njih”, rekla je Popović.

Budućnost i Bitighajm odigraće peti međusobni duel u elitnom takmičenju.

Podgoričkom timu pripala su tri, a jedan njemačkom predstavniku.

Kapitenka Milena Raičević smatra da Budućnost u napadu mora biti skoncentrisan u napadu i da odigra dobru utakmicu.

“Prvi meč u sezoni je uvijek težak, naročito nama, jer nemamo mnogo pripremnih mečeva. One su favoriti jer su na okupu već tri godine, imaju više igračica u rotaciji, ali na terenu ćemo pokazati da možemo protiv njih”, rekla je Raičević.

Lijevo krilo Ivona Pavićević kazala je da su borba i velika želja glavni aduti podgoričkog tima ove sezone.

“Samo na taj način možemo da napravimo dobar rezultat. Već na startu očekuje nas težak protivnik, Bitighajm je odlična ekipa sa sjajnim pojedincima. U napadu moramo da budemo stabilne i da napravimo što manje tehničkih grešaka, najvažnije je da zaustavimo njihovu tranziciju. Sigurna sam da ćemo se boriti i da će presuditi veća želja za pobjedom”, kazala je Pavićević.

Nedjeljni duel u Bemaks areni počeće u 14 sati.

