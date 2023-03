Polovičan učinak Paramonta na turniru u Nišu

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont iz Podgorice sa polovičnim učinkom završio je nastup na trećem turniru Balkanske lige košarkaša u kolicima.

Paramont je na turniru u Nišu savladao bugarski Levski 62:43, dok je poražen od Bijeljine 83:58.

To je prvi poraz podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone.

Bijeljina je uspješan nastup na niškom turniru krunisala pobjedom i protiv domaćeg Naisa 64:41 i uključila se u trku za trofej.

Nais je i poslije trećeg turnira bez pobjede, nakon što je izgubio i od Levskog 67:42.

Paramont je, uoči posljednjeg turnira, na čelu tabele sa pet pobjeda i porazom i ima najveće šanse da se domogne regionalnog trofeja, prvog u klupskoj istoriji.

Bijeljina je upisala četiri trijumfa, Levski ima tri, dok je Nais bez pobjede.

Domaćin posljednjeg turnira, krajem aprila, biće Sofija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS