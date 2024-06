Pokrenuta inicijativa da se dodjeljuje nagrada Matija Šarkić

Podgorica, (MINA) – Izvršni odbor (IO) Fudbalskog saveza inicirao je predlog da se od iduće godine dodjeljuje nagrada koja će nositi ime Matije Šarkića, golmana seniorske reprezentacije koji je preminuo u 27. godini života.

Najavljeno je da će Fudbalski savez započeti administrativne procedure i uputiti pozive fudbalskim savezima Engleske, Belgije i Slovenije za učešće na memorijalnom turniru za mlađe kategorije „Matija Šarkić“ koji bi bio odigran tokom proljeća 2025. godine.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o finansijskom poslovanju u 2023. godini i proslijedio ga Skupštini na razmatranje.

Usvojeni su i izvještaji Komisije za takmičenje, Sudijske, Disciplinske i Komisije za bezbjednost i sigurnost o proljećnjem dijelu takmičenja u sezoni 2023/24.

Izvršni odbor usvojio je predlog Pravilnika o saradnji klubova kojim se reguliše pitanje dvojne registracije, kao i izmjene i dopune Pravilnika o radu stalnih komisija i Pravilnika o statusu, transferu i registraciji igrača.

Usvojeni je i predlog Odluke o registracionim taksama, Odluka o visini novčanih kazni iz Disciplinskog postupka, kao i Odluka o formiranju zajedničke komisije FSCG i Opštine Plav povodom izgradnje Gradskog stadiona u Plavu.

Na 17. sjednici IO usvojen je i dnevni red redovne Skupštine FSCG, koja će se biti održana 4. jula u hotelu Ramada u Podgorici.

Odbor je usvojio i zahtjev Opštine Danilovgrad za pomoć u rekonstrukciju terena na stadionu Braća Velašević, kao i zahtjev za pomoć u organizaciji turnira Podgorica trophy 2024.

Usvojen je i zahtjev OFK Titograd za finansijsku pomoć potrebnu za sanaciju prostorija kluba i kupovinu kosačice.

Usvojeni su i zahtjevi FK Otrant-Olympic za pomoć u rekonstrukciji terena i sponzorstvo manifestacije Kup Plava 2024.

Sjednica izvršnog odbora počela je minutom ćutanja u čast nedavno preminulog golmana seniorske reprezentacije Matije Šarkića.

