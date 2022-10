Podgorica za vikend domaćin velikog međunarodnog turnira

Podgorica, (MINA) – Glavni grad u subotu i nedjelju biće domaćin velikog međunarodnog tekvondo G2 turnira Montenegro – Podgorica open, najavili su organizatori – podgorički klub Korio i Tekvondo savez.

Saopšteno je da se očekuje učešće više od 370 takmičara iz 127 klubova i 31 države.

“Izuzetna je čast za našu državu biti domaćin G2 turnira, ujedno i velika obaveza. To su turniri koji okupljaju najbolje borce svijeta, osvajače medalje sa najvećih svjetskih takmičenja”, rekao je trener kluba Nuo Rukaj agenciji MINA.

On je naglasio da će na podgoričkom turniru borci imati priliku da osvoje poene za olimpijsku vizu.

“Ljubitelji borilačkih vještina u Podgorici moći će da vide najbolje borce svijeta, a među njima i naše takmiočare”, rekao je Rukaj.

Prema njegovim riječima, gosti Tekvondo kluba Korio i Tekvondo saveza biće i delegati Svjetske tekvondo federacije i internacionalne sudje sa najveći zvaninjima u našem sportu.

Prvog dana na borilište će kadeti i juniori, a dan kasnije seniori.

“Očekujemo da će takmičenje biti održano u sportskom duhu i da će svi učesnici zadovoljni napustiti Podgoricu i vratiti se i naredne godine”, rekao je Rukaj, koji je i predsjednik Sudijske komisije Tekvondo saveza i internacionalni sudija.

Prošle godine trofej u ekipnoj konkurenciji osvojio je Ilbank iz Turske sa četiri zlatne i po jednom srebrnom i bronzanom medaljom.

Drugoplasirani je bio Španski nacionalni tim (dvije zlatne, četiri srebrne i jedna bronzana), dok je treći bio Izraelski nacionalni tim (dvije zlatne i jednom srebrnom medaljom).

Od crnogorskih klubova, Besa je u konkurenciji kadeta osvojila dvije zlatne, kod juniora jednu zlatnu, a u konkurenciji seniora srebrnu medalju.

Montenegro stars je u kategoriji kadeta osvojio jednu zlatnu i dvije srebrne medalje, a Durmitor – Vrhnika sa Žabljaka jednu bronzanu.

Početak takmičenja zakazan je za devet sati.

