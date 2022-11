Podgorica u subotu domaćin turnira košarkaša u kolicima

Podgorica, (MINA) – Podgorica će u subotu biti domaćin drugog turnir Balkanske lige košarkaša u kolicima, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Ligu čine četiri ekipe iz četiri države – podgorički Paramont, Nais iz Niša, Levski iz Sofije i Bijeljina, predstavnik Bosne i Hercegovine.

Igraće se u okviru četiri turnira i devet kola, a tim koji bude imao najviše bodova biće šampion.

Poslije prvog turnira i dva odigrana kola u Bijeljini, Paramont ima dva trijumfa protiv

Naisa 67:52 i Levskog iz Sofije 55:52.

Podgorički turnir će biti odigran u dvorani Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra, a svečano otvaranje planirano je za 11 sati i 45 minuta.

Turnir će početi duelom Naisa i Levskog u deset, dok će rival Paramonta, u 12 sati i 15 minuta, biti biti Bijeljina.

Paramont i Nais sastaće se u 14.10, dok će sat i po kasnije početi duel Levskog i Bijeljine.

Organizator turnira je Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont, uz pokroviteljstvo Glavnog grada Podgorice i podršku Paraolimpijskog komiteta i Ministarstva sport i mladih.

