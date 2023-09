Podgorica slavila protiv Mornara

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Podgorice savladali su večeras u Podgorici, u kontrolnom meču, ekipu Mornara 93:90.

Izabranici trenera Dragana Radovića odigrali su dobar meč, nakon dvije četvrtine imali su prednost od devet poena (54:45), ali su u trećoj dionici dozvolili Mornaru da se vrati u igru, pa čak i da preokrenu.

Imao je prednost 81:77 na pet minuta prije kraja, ali je Podgorica u sjajnom finišu stigla do zasluženog trijumfa.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Amerikanac Dejlin Kunc sa 17, Milutin Đukanović je ubacio 14, a poen manje Danilo Brnović, koji je imao i pet skokova.

Dvocifreni su bili i Marko Kljajević sa 12 i Filip Anđušić sa deset poena.

U ekipi Mornara najbolji je bio Džejkob Bojkins sa 23 koša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS