Podgorica pobijedila Berane, Kom bolji od Mladosti

Podgorica, (MINA) – Vodeći timovi Druge crnogorske fudbalske lige, Berane i Mladost, upisali su poraze u 30. kolu Druge crnogorske lige.

Berane je na DG areni poraženo od Podgorice 2:0.

Domaći tim do pobjede protiv lidera šampionata vodio je Takeru Komija golovima u 6. i 40. minutu.

Drugoplasirana Mladost je na Zlatici poražena od Koma 2:1.

Kom je do pobjede došao golovima Bojana Pavićevića u 52. i Vuka Dapčevića u 56. minutu.

Mladost je povela autogolom Slobodana Perišića u 2. minutu.

Važne pobjede u borbi za opstanak ostarili su fudbaleri Igala i Otrant Olimpika.

Igalo je u Golubovcima savladalo Zetu 3:0, golovima Alekse Maraša u 9. i Andrije Vujačića u 30. i 82. minutu.

Otrant je u Kotoru, nakon velikog preokreta, savladao Bokelj 3:1.

Domaćin je poveo golom Igora Počeka u 11. minutu. Izjednačio je Miloš Krkotić u 73, a potpuni preokret donio je Kristijan Škrelja u 79. minutu iz jedanaesterca.

Konačan rezultat postavio je Dejan Pepić u 86. minutu.

U ovom kolu slobodni su fudbaleri Grblja.

Berane je, nakon 30. kola, vodeće na tabeli sa 46 bodova.

Mladost je druga sa 43, dok su po 36 bodova osvojili Bokelj, Podgorica i Kom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS