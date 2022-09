Podgorica domaćin vaterpolo prvenstva Evrope

Podgorica, (MINA) – Podgorica će 18. do 25. septembra biti domaćin Evropskog prvenstva u vaterpolu za igrače do 19 godina, na kojem će učestvovati 16 selekcija, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Crna Gora će se takmičiti u D grupi sa Mađarskom, Francuskom i Turskom.

Rivali u A grupi biće Španija, Holandija, Malta i Češka, u B grupi igraće Hrvatska, Italija, Gruzija i Slovačka, a u C grupi Grčka, Srbija, Rumunija i Njemačka.

Pobjednik grupe izboriće direktan plasman u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timovi igrati osminu finala.

Kapiten reprezentacije Jovan Vujović kazao je da ekipa spremna i da želi da se bori za medalju.

“Igramo pred svojim navijačima i nadam se punim tribinama. Njihova podrška biće nam vjetar u leđa i igrač više. Imamo nekoliko konkurenata, ali ukoliko budemo pravi i na svom nivou vjerujem da ćemo uspjeti da osvojimo medalju”, rekao je Vujović na konferenciji za novinare.

Komentarišući odluku da se nakon nastupa na seniorskom prvenstvu Evrope u Splitu priključi omladinskoj reprezentaciji, Vujović je kazao da je uvijek lijepo igrati za Crnu Goru.

“Nije bitan uzrast i godište. Nas trojica, koji smo igrali u Splitu, predvodnici smo ove generacije. Nije ništa manja čast igrati za mlađe selekcije od nastupa u seniorskoj konkurenciji”, rekao je Vujović.

Trener Milan Ćirović naglasio je da nema mnogo vaterpolo generacija u Crnoj Gori tu čast da igra veliko takmičenje pred svojim navijačima.

“To nam je veliki motiv i vjetar u leđa da odigramo najbolje moguće i izvučemo maksimum iz svakog igrača i utakmice. Nadamo se i sanjamo polufinale, a kada se dođe među četiri najbolje selekcije u Evropi onda nema razmišlja o ničemu, već da se pruži maksimum i bori za najsjajniju medalju”, rekao je Ćirović.

Govoreći o konkurenciji, on je kazao da je izuzetno jaka, navodeći da Mađarska ima jednu od najjačih reprezentacija.

“Na sreću ili nesreću sa njima smo u grupi, što može biti dobro jer se ne možemo kasnije sresti prije polufinala. Tu su još Španija, Italija, Grčke, Srbije i Hrvatske”, rekao je Ćirović.

Prema njegovim riječima, trojica igrača koji su se priključi omladinskoj selekciji pravi su primjer kako se ophodi prema sportu.

“Oni su i pored velikog umora izrazili želju da igraju i budu podrška momcima koji su radili cijelo ljeto i čekali na njih. Bez njih se ova ekipa ne može zamisliti”, rekao je Ćirović.

Predsjednik Vaterpolo plivačkog saveza Đuro Marić

kazao je da Crna Gora ima dobru ekipu koja njen vaterpolo na Evropksom prvenstvu može reprezentovati na najbolji način.

On je naglasio da momci imaju šanse da se bore za medalju, navodeći da bi to bio veliki uspjeh za tu generaciju.

“Glavni grad, kao suorganizator, ispoštovao je sve naše obaveze koje imamo u organizaciji šampionata. Bez njihove podrške ne bi mogli da organizujemo ovakvo takmičenje”, rekao je Marić.

On je naglasio da im je bitan rezultat svake selekcije.

“Uvijek je fokus na seniorima, ali je bitan i rezultat svih selekcija. Bilo je zahtjevno ljeto, ogroman broj takmičenja, pripreme su trajale od maja, ali smo uspjeli da realizujemo sve obaveze. Na kraju ljeta, tokom kojeg smo imali promjenjive rezultate, medalja bi nam puno značila”, rekao je Marić.

Pomoćnik sekretara u Sekretarijatu za kulturu i sport Glavnog grada za Miloš Antić je kazao da je najbolja potvrda veličine sportskog događaja činjenica da u Podgoricu dolazi 16 najboljih ekipa u Evropi.

“Nadam se da će tribine biti pune i da će navijači biti prava podrška momcima. Siguran sam da ćemo organizaciono biti na visokom nivou, kao i da će gosti iz Podgorice ponijeti lijepe uspomene”, rekao je Antić.

Crna Gora će na startu šampionata, u nedjelju u 19 sati, igrati sa Mađarskom.

