Podgorica domaćin finalnog turnira WABA lige

Podgorica, (MINA) – Ženski košarkaški klub Budućnost Bemaks biće domaćin finalnog turnira WABA lige, odlučio je Bord regionalnog košarkaškog takmičenja.

Navodio se da je Bord odluku donio jednoglasno, pe će Podgorica treći put uzastopno, ukupno šesti put, ugostiti najbolje ekipe WABA lige.

Turnir će biti odigran 23. i 24. marta u Bemaks areni.

Bord WABA lige odluku je obrazložio činjenicom da Podgorica i ŽKK Budućnost Bemaks imaju ubjedljivo najbolje uslove u regionu i da su završni turniri u glavnom gradu Crne Gore, posebno u posljednje dvije godine, bili spektakl kakav prevazilazi granice ženske košarke.

Podgorički klub je 2014. i 2016. godine bio organizator finalnog turnira u Sportskom centru Morača, a 2017. u dvorani Univerziteta Crne Gore.

Prethodne dvije godine utakmice finalnog turnira ugostiće Bemaks arena.

Direktor podgoričkog kluba, Zoran Vujičić, kazao je da je zadovoljan odlukom Borda da im dodijelu organizaciju finalnog turnira.

“Zahvaljujem se Bordu WABA lige koji je prepoznao naš napor da konstantno dajemo doprinos što boljoj promociji ženske košarke i samim tim damo dodatni pečat i ovom takmičenju. Najveću zahvalnost naš klub duguje generalnom sponzoru, kompaniji Bemaks, bez kojeg bi sve ovo bilo nezamislivo”, rekao je Vujičić.

On je naglasio da će Budućnost Bemaks još jednom biti dobar domaćin.

“Naša nikad mlađa ekipa zaslužila je da na svom terenu odigra dva najvažnija meča u sezoni. Kao što je poznato u sezonu smo ušli znatno podmlađeni, bez velikih rezultatskih imperativa, ali kako je sezona odmicala pokazalo se da su mlade igračice napredovale i da smo zasluženo došli do situacije da budemo prvi na kraju ligaškog dijela, a trenutno imamo samo jedan poraz”, rekao je Vujičić.

Mjesto na finalnom turniru, osim Budućnosti, osigurala je je i Cinkarna Celje, koja će u Podgorici braniti trofej.

Za ostala dva mjesta boriće se Sloga, Orlovi i Montana.

