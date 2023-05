Podgorica domaćin EP u golbalu

Podgorica, (MINA) – Podgorica će od 6. do 17. decembra biti domaćin Evropskog prvenstva A divizije u golbalu, koje će okupiti po deset najboljih reprezentacija Evrope u muškoj i ženskoj konkurenciji, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta (POK).

Navodi se da će šampionat u tipičnoj paraolimpijskoj i viteškoj disciplini biti odigran u dvorani sportskog kompleksa Verde.

Na zvaničnoj promociji predstavljen je logo šampionata, čiji je autor Maja Vuksanović.

Saopšteno je da je autor koristeći nekoliko linija obuhvatio dinamiku golbala inkorporirajući simbole Glavnog grada.

Predsjednik krovne sportske asocijacije sportista sa invalidieteom, Igor Tomić, kazao je da je dobijanje organizacije šampionata Evrope možda i najveći rezultat djelovanja paraolimpijskog pokreta u Crnoj Gori.

“Na to sam posebno ponosan i siguran sam da ćemo uz naše prijatelje uspjeti da budemo dobar i dostojanstven domaćin. Da ćemo ljestvicu organizacije, veoma zahtjevne i izazovne za nas, podići na veći nivo i postaviti nove standarde u organizaciji velikih takmičenja u ovom sportu”, kazao je Tomić na konferenciji za novinare.

On je naglasio da SP u golbalu biti jedan od najvećih sportskih dođaaja održanih u Glavnom gradu.

Tomić je naglasio da je Savez slijepih Crne Gore neraskidivi partner POK i da su zahvaljujući tom partnerstvu od golbala kao primarne rekreacije, prvog i jedinog kluba, došli u situaciju da okupe krem evropskog golbala u Glavnom gradu.

Direktor direkorata za sport Zoran Jojić poželio je crnogorskim golbalistima uspješan nastup, navodeći da je šampionat prilika za promociju Crne Gore i da se prikaže inkuzivni značaj sporta.

“Crna Gora je uvijek bila prepoznata kao dobar domaćin, ne sumnjam da će to biti i sada. U Ministarstvu sporta i mladih imaćete pouzdanog partnera”, rekao je Jojić.

Pomoćnik seketara za kulturu i sport Glavnog grada Miloš Antić kazao je da mu je drago što osim individualnih sportista, po kojima je POK bio prepoznat, Crna Gora uz Paramont i košarkaše u kolicima dobija još jednu priču po kojoj će paraolimpšijski pokret i ukupno sport u Crnoj Gori biti prepoznat.

“Na nama iz Glavnog grada je da u saradnji sa Ministarstvom sporta budemo pravi domaćini i pomognemo organiciju velikog takmičenja. Imajući u vidu broj spotrista i broj noćenja moramo i mi biti na visokom nivou. Siguran sam da ćemo biti pravi domaćini, posebno što se sve dešava u decembru uoči dana Grlavnog grada”, rekao je Antić.

Generalni sektetar POK Miloš Ranitović istakao je da će u Podgorici početkom decembra boraviti 20 ekipa iz 13 država Evrope.

“Sa sudijama i pratećim osobljem IBSE očekuje se oko 230 ljudi. Verde kompleks je pogodna destinacija za organizaciju velikih takmičenja i siguran sam da će sportisti biti zadovoljni”, rekao je Ranitović.

On je naglasio da je organizator blizu da kopletira specijalizivanu opremu za golbal.

“Imamo sjajan odziv volontera i za njih ćemo organizovati obuku, kako bi mogli da učestvuju u suđenju na utakmicama. Biće obezbijeđena i klasifikacija sportista”, rekao je Ranitović, koji je golbal reprezentativac.

Selektor Nikola Čurović kazao da ne želi da bude lažno skroman i da je kao i u životu veliki optimista.

“Jasno sam zacrtao cilj – prolazak grupe i plasman u polufinale i borbu za medalje. Neće biti lako, ali imamo mladu, a istovremeno iskusnu ekipu, željnu dokazivanja. Nadam se da ćemo uz kvalitet koji posjedujemo i dobar rad u narednom periodu, ukljkučiti se u borbu za medalju. Nijanse će odlučivati, nadam se da ćemo se na kraju radovati”, rekao je Čurović.

On je naglasio da je šampionat u Podgorici najveći izazov za reprezentaciju jer se igra pred svojim navijačima.

“Ovo će, zbog odgovornosti i ambicija koje imamo, biti najveći izazobv do sada u našim karijerama”, rekao je Čurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS