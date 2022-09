Pobjede kik boksera Lovćena u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Kik bokseri cetinjeskog Lovćena Ilija Perović i Blažo Popivoda ostvarili su pobjede na profesionalnoj reviji No limit 16 u Sarajevu.

Perović je u konkurenciji seniora, u kategoriji do 63 kilograma, savladao domaćeg borca Hamzu Beganovića 3:0.

U juniorskoj konkurenciji Blažo Popivoda je u kategoriji do 63 kilograma slavio protiv Dina Alića iz Bosne i Hercegovine 2:1.

Oba crnogorska borca nastupili su u disciplini lou kik.

“Efektnim pobjedama potvrdili su kvalitet. Trenirali smo naporno i rad je dao rezultat”, kazao je trener cetinjskog kluba Janko Kuzman agenciji MINA.

