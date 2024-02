Pobjede Kadrića i Đukića, četvorica maksimalni i poslije trećeg kola

Podgorica, (MINA) – Favoriti za titulu prvaka, Denis Kadrić i Nikola Đukić, ostvarili su pobjede u trećem kolu, a maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu 76. Prvenstva Crne Gore u šahu imaju četvorica takmičara.

Prvi nosilac turnira, velemajstor Denis Kadrić, savladao je fide majstora Nemanju Vukčevića u zanimljivoj partiji.

Vukčević se odlučio za filidorovu odbranu, viđeno je poziciono nadmudrivanje u kome je Kadrić bio spretniji, osvojio pješaka, a zatim znalački realizovao prednost.

Đukić, desetostruki šampion, pobijedio je fide majstora Armina Mušovića iskoristivši neopreznosti rivala u završnici.

Igrana je karo-kan odbrana, a Mušović je dugo odolijevao.

Andrej Šuković je u uzbudljivoj partiji sjajno tretirao sicilijansku odbranu protiv Sava Vujovića, žrtvovao kvalitet, nakon čega je sjajnom koordinacijom svojih figura ispleo matnu mrežu oko Vujovićevog kralja, zadržavši maksimalan učinak.

Maksimalan je i Artem Smirnov, koji se pobjedom protiv Jovana Milovića pridružio Kadriću, Đukiću i Šukoviću na čelu tabele.

U taktičkoj poziciji, Milović je propustio remi nastavak, pa je dospio u nezavidan položaj, što je Smirnov realizovao.

U prvom velemajstorskom derbiju na turniru, Nebojša Nikčević i Luka Drašković su podijelili poen, nakon originalne igre u otvaranju, pa se nalaze na pola poena iza vodeće četvorke.

Identičan skor ima i Nikita Petrov koji je savladao Peka Đurovića, crnim figurama u varijanti maršalovog napada u španskoj partiji.

Dueli Milana Draška i Stjepana Krstonijevića, odnosno Vuka Miletića i Andreja Skvorcova su okončani remijima, pa pomenuti igrači imaju po dva boda, kao i Bogdan Podlesnik, Aleksandra Žerebecova i Milo Pobor koji su ostvarili pobjede u današnjim duelima.

Remije su upisali legendarni velemajstor Božidar Ivanović, intermajstori Blažo Kalezić i Predrag Nikač, pa se nalaze u grupi igrača sa 1,5 poenom.

Sjutra je na programu četvrto kolo u kome se izdvajaju dueli: Smirnov – Kadrić, Šuković – Đukić, Petrović – Nikčević, Drašković – Draško…

Partije će početi u 16 sati i 30 minuta, a mogu se pratiti preko sajta saveza.

Ljubitelji šaha mogu da uživaju i u prenosu preko YouTube kanala i Mne sport televizije.

Prvenstvo se igra u Diplomatskoj kuli Capital Plaza centra, pokrovitelj je Ministarstvo sporta i mladih, dok je zlatni sponzor kompanija Kodio.

