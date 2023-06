Pobjede Dabovića, Turković i kompanije Custumerstimes

Podgorica, (MINA) – Član podgoričke kompanije Tehnomaks Željko Dabović i Nina Turković iz firme Net 2 pobjednici su tradicionalne manifestacije Telekom Montenegro biznis ran.

U ekipnoj konkurenciji najbolja je bila ekipa Kastometajms /Custumerstimes/.

Zaposleni u privatnom i državnom sektoru nadmetali su se u trci na 5.000 metara na prostoru Vinskog podruma Šipčanik, a u organizaciji Multi sport akademije Majer i Biznis saport centra.

Dabović, koji je i prošle godine bio najbolji, trijumfovao je u vremenu 16,24 minuta, ispred Branislava Baltića (Energy Net MNE, 17:14) i Žarka Miročevića (Adriatik bank, 17:29)

Baltić je i prošle godine bio drugoplasirani.

U ženskoj konkurencijio Turković je trku istrčala za 22 minuta.

Kao drugoplasirana završila je Helga Žarnoci (Space INF, 22:16), dok je treća bila Ksenija Ražnatović (Energija u srcu – CEDIS, 23:05).

Za ekipni plasman računata su tri najbolja rezulteta ekipe, dva muška i jednog ženskog člana,

a Kastometajms /Custumerstimes/ imao je ukupno vrijeme sat, tri minuta i šest sekundi.

Pobjednički tim činili su Denis Trifunov, Sergej Markivic i Anastasija Ravšanova.

Drugo mjesto osvojila je ekipa HL DEVICO sa ukupnim vremenom sat, sedam minuta i 58 sekundi (Irina Čugunova, Andrej Belaev, Andrej Krašivin).

Kao trećeplasirana završila je firma SPACE ING (1:09, 06 – Vlado Vretečić, Nikola Bojić, Helga Žarnoci).

Titulu Naj Fit tima osvojila je ekipa ERSTE podiže prašinu iz Podgorice sa ukupno 98 učesnika, kao i priznanje Fit vomen tima, odnosno ekipe sa najvećim brojem žena (62).

Priznanja za FIT tim dobile su kompanije koje su imale preko 30 prijavljenih – CKB, Crnogorskog Telekoma, CBCG, Skupštine Crne Gore, Strabaga, Farmegre&Benu, NLB, Luštica development, The Chedi i UCB.

Ekipa kompanije Štrabag dobila je priznanje za najbolju podršku, dok je ekipa kompanije Talas M dobila priznanje Fancy Outfit odnosno nabolju majicu.

Manifestacije je okupila rekordnih 1.659 trkača iz 115 crnogorskih firmi.

