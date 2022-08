Pobjede crnogorskih šahovskih selekcija

Podgorica, (MINA) – Muška i ženska šahovska reprezentacija Crne Gore ostvarile su pobjede u sedmom kolu Olimpijade u indijskom Čenaju.

Šahisti su maksimalnim rezultatom slavili protiv Kosova 4:0.

Pobjedu je najavio velemajstor Dragiša Blagojević koji je nakon desetak poteza stekao odlučujuću prednost protiv Muhameta Aslanija.

Na 2:0 povisio je Luka Drašković, koji je nadigrao Perperima Makolija.

Pobjedu je donio Denis Kadrić koji je lijepom žrtvom kvaliteta stekao odlučujuću prednost u duelu sa neugodnim Nderimom Saračijem.

Konačnih 4:0 postavio je Nikola Đukić.

Šahiste u osmom kolu očekuje duel protiv petog nosioca Poljske, koja je danas odigrala 2:2 protiv Filipina.

Šahistkinje su pobijedile Zambiju 2,5:1,5, meč je riješila pobjeda petnaestogodišnje Milene Mosurović, dok su preostale tri partije su završene remijima.

Mosurović je osvojila pješaka, a zatim sigurnom igrom došla do pobjede.

Debi iz snova za nju, obzirom da je u četiri partije neporažena, a ostvarila je dvije pobjede i dva remija.

Pobjeda je mogla biti ubjedljivija, ali su protivnice iskoristile neopreznosti Aleksandre Milović, Nikoline Koljevic i Kristine Bačić, uplovivši u luke remija, pa smo se na kraju morali zadovoljiti minimalnom pobjedom.

Protivnik crnogorskih dama u narednom kolu je selekcija Egipta.

Na muškom turniru u vođstvu je ekipa Jermenije, koja je podijelila bodove sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država, nakon šest startnih pobjeda.

Slijedi šest selekcija, od kojih dvije ekipe Indije, sa jednim meč poenom manje.

Vrijedi istaći rezultat mladog Gukeša, koji nastupa za Indiju 2, koji na prvoj tabli ima maksimalnih sedam pobjeda.

Prvi favorit u konkurenciji dama, domaća ekipa Indije, zadržala je maksimalan učinak, pa ima dva boda prednosti u odnosu na Ukrajinu, Jermeniju i Gruziju.

