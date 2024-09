Pobjede crnogorskih šahista

Podgorica, (MINA) – Šahovske reprezentacije Crne Gore upisale su pobjede na startu 45. Šahovske Olimpijade u Budimpešti.

Šahisti su savladali Barbados 4:0, dok su šahistkinje sa maksimalnim rezultatom bile bolje od Palaua.

Selektori Dragan Kosić i Dušan Lekić odlučili su se za osnovne sastave, a prvotimci i prvotimke nijesu dozvolili iznenađenja.

Mušku ekipu u vođstvo je doveo velemajstor i desetostruki prvak Crne Gore, Nikola Đukić koji je bijelim figurama Filipa Korbina, nakon što je nakon dvadesetak poteza taktičkim udarom osvojio materijal.

Stečenu prednost Đukić je sigurno realizovao, a čelna tabla Denis Kadrić je kaznio riskantnu igru Džastina Blekmana i preveo partiju u dobijenu završnicu.

Potpise na maksimalan trijumf, stavili su velemajstori Nikita Petrov i Luka Drašković, koji su crnim figurama strpljivom igrom dočekali šansu koju su rutinski iskoristili.

Dame su ušle u meč protiv Palaua kao apsolutni favorit, a Palau je nastupio sa svega tri igračice, pa je Nikolina Koljević došla bez borbe do poena.

Ubrzo joj se u gledalištu pridružila Aleksandra Milović koja je matirao a Džoan Gemotu nakon samo 22 poteza.

Dvije čelne table, Aleksandra Žerebecova i Alena Skvorcova su rutinskom igrom došle do pobjeda, pa je ženska reprezentacija otvorila takmičenje maksimalnom pobjedom.

Crnogorske reprezentacije u drugom kolu nalaziće se u povlašćenom dijelu žreba, pa je očekivati da i u drugom kolu ostvare pobjede.

Partije drugog kola na programu su sjutra u 15 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS