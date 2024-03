Pobjede crnogorskih boksera, Liješević obezbijedio bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri ostvarili su maksimalan učinak prvog takmičarskog dana tradicionalnog međunarodnog turnira Beogradski pobjednik.

U kategoriji do 86 kilograma, Petar Liješević je u četvrtfinalnom meču pobijedio Bojana Stanojlovića iz Srbije i plasmanom u polufinale obezbijedio bronzanu medalju.

U polufinalu, u subotu, boksovaće protiv Hamleta Harutjana iz Jermenije.

Uspješan na startu bio je i Tomislav Đinović u kategoriji do 60 kilograma, koji je u osmini finala nokautom u treećoj rundi eliminisao Kruzita Kovača iz Mađarske.

Rival u četvrtfinalu biće mu Stefan Camović iz Srbije.

Bez borbe slavio je Stefan Savković, do 71 kilograma, protiv Seada Ikanovića iz Srbije.

U četvrtfinalu boksovaće sjutra protiv Ivana Stupina iz Rusije.

U petak će, osim Đinovića, na ring i Tamara Radunović i superteškaši Dilan Prašović i Dimitrije Milić.

