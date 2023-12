Pobjede Crne Gore i Litvanije obilježile drugi takmičarski dan

Podgorica, (MINA) – Pobjeda crnogorskih golbalista protiv favorizovane Ukrajine i ubjedljiv trijumf Litvanije obilježili su drugi takmičarski dan Evropskog prvenstva A divizije u Podgorici.

Crnogorska reprezentacija u B grupi slavila je protiv dvostrukog uzastopnog finaliste Evropskog prvenstva 6:3.

Izabranici selektora Nikole Čurovića u jednom od najboljih izdanja posljednjih godina potpuno su nadigrali rivala, odigrali odbranu za pamćenje i priredila možda i najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela šampionata.

Prve bodove u toj grupi osvojio je Izrael pobjedom protiv Finske 6:3.

Litvanija je potvrdila dominaciju, u drugom kolu stradala je Velika Britanija 11:1.

Velika ambicije potvrdila je i Njemačka, nakon jučerašnjeg poraza, slavila je u drugom kolu protiv Belgije 8:6.

U ženskom dijelu turnira, selekcija Turske, po mnogima prvi favorit turnira, slavila je u C grupi protiv Velike Britanije 5:3 i upisala drugi trijumf.

Prvi trijumf slavila je Ukrajina, koja je bila bolja od Njemačke 7:2.

U D grupi, Izrael je bio bolji od Grčke 8;1, dok je Francuska slavila protiv Mađarske 10:1.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS