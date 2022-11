Pobjede boksera Podgorice u Mostaru, uspješan debi Hodžića

Podgorica, (MINA) – Bokseri Podgorice sa tri pobjede i porazom završili su nastup na međunarodnom turniru u Mostaru.

Nastup je obilježio debi trofejnog karatiste Marija Hodžića u olimpijskom boksu.

On je u kategoriji do 75 kilograma, prekidom u prvoj rundi, pobijedio Filipa Ćurića iz Bokserskog kluba Mostar.

Hodžić je bio kadetski prvak svijeta i juniorski šampion Evrope.

U seniorskoj konkurenciji, bio je vicešampion Starog kontinenta i srebni na Evropskim igrama u Bakuu, a bronzini 2017. na šampionatu Evrope u Koćeliju.

Bio je dio i srebrnog tima u borbama, na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu u Poreču.

Osvajač je medalja na turnirima Premijer lige, Svjetskim kupovima i šampionatima Balkana.

Biran je za sportistu Podgorice i Crne Gore.

Pobjede su od boksera Podgorice ostvarili i pionir Đorđe Mitrović i školarac Milija Keković, a jedini poraz doživio je junior Danilo Marković.

Mitrović je savladao Kenana Ahmetovića iz BK Banovići, dok je Keković prekidom u drugoj rundi pobijedio Dženita Kučevića iz BK Živinice.

Marković je u izjednačenom meču poražen od domaćeg boksera Davida Kolobarića.

“Turnir u Mostaru bio je sjajna prilika za sticanje iskustva i dobra uvertira za predstojeće Prvenstvo Crne Gore, koje će sljedeg vikenda biti održano na Žabljaku”, kazao je trener Podgorice Dragan Đuričković agenciji MINA.

On je kazao da ga posebno raduje sjajan nastup Hodžića.

“Hodžić je pokazao da i u boksu može da napravi sjajnu karijeru. Pokrovitelj našeg nastupa u Mostaru je preduzece ZIP d.o.o.Danilovgrad”, rekao je Đuričković.

