Pobjede Bokelja i Otrant-Olimpika

Podgorica, (MINA) – Vodeći timovi Druge crnogorske lige, fudbaleri Bokelja i Otrant-Olimpika, ostvarili su pobjede u 30. kolu.

Lider šampionata, kotorski Bokelj, pobijedio je u Danilovgradu ekipu Iskre 2:0.

Do 20. pobjede ove sezone kotorski tim vodili su Eiki Mori u 4. i Petar Vukčević u prvom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena.

Otrant-Olimpik je u Radanovićima slavio protiv Grblja 4:0, golovima Kristijana Škrelje u 12. i 25, Halila Muharemovića u 73. i Stefana Vica u 83. minutu.

Ubjedljiva je bila Podgorica, koja je u Golubovcima trijumfovala u duelu sa Internacionalom rezultatom 4:1.

Ekipa sa DG arene slavila je golovima Marka Vračara u 12, Nikole Pavlićevića u 16, Đorđa Jovičića u 46. i Bojana Kopitovića u 68. minutu.

Jedini pogodak za Internacional postigao je Lazar Rakočević u drugom minutu sudijske nadoknade.

Pred svojim navijačima tri boda osvojilo je Igalo protiv Koma 2:0, golovima Siniše Stanisavića u 75. i Nelsona Kordobe u 78. minutu.

Bez pobjednika i golova zaavršen je duel Lovćena i Berana.

Bokelj je, nakon 30. kola, vodeći na tabeli sa 68 bodova i ima dva više od drugoplasiranog Otrant-Olimpika.

Podgorica je treća sa 49 boda i utakmicom manje, dok je četvrti Grbalj sa 42 boda.

