Pobjeda za četvrtfinale i opstanak u A diviziji

Podgorica, (MINA) – Crnogorskim košarkašima pobjeda protiv Češke donosi četvrtfinale i opstanak u A diviziji Evropskog prvenstva, kazao je selektor Dušan Dubljević.

Crna Gora i Češka odigraće sjutra u Podgorici utakmicu osmine finala Evropskog prvenstva.

Izabranici selektora Dubljevića kao prvoplasirani završili su takmičenje u D grupi, sa dva trijumfa i porazom.

Crna Gora je na šampionata ubjedljivo poražena od Poljske, nakon čega je savladala Tursku i Njemačku.

Dubljević je kazao da je za crnogorsku reprezentacju svaka pobjeda velika stvar.

“Moramo da budemo prezadovoljni”, rekao je Dubljević.

Češka je u grupi zabilježila pobjedu i dva poraza.

Savladala je Ukrajinu, a izgubil od Španije i Litvanije.

Dubljević je kazao da je svaka utakmica priča za sebe.

“Češka je atipična ekipa, sa dobrim šuterima. Daćemo sve od sebe. Trudićemo se da igrače oslobodimo pritiska”, rekao je Dubljević.

Prema riječima Andrije Grbovića, jednog od najzaslužnijeg za pobjedu protiv Njemačke, crnogorski košarkaši zaslužili su pobjedu.

“Publika nam je bila vjetar u leđa. Spremićemo se za Češku, da odigramo što bolje”, rekao je Grbović.

Duel u Bemaks areni počeće u 21 sat.

