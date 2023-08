Pobjeda Titograda na startu kvalifikacija

Podgorica, (MINA) – Klub malog fudbala Titograd upisao je pobjedu na startu preliminarne faze kvalifikacija za Futsal Ligu šampiona.

Crnogorski predstavnik savladao je večeras u dvorani hotela Voko, u prvom kolu C grupe, gruzijski Georgijans rezultatom 4:3.

Gruzijci su poveli pogotkom Iraklija Todue na isteku desetog minuta.

Titograd je, golovima Nikole Cimbaljeviće i Gorana Delića, preokrenuo rezultat, ali je Todua vratio meč u egal.

Cimbaljević je u 29. minutu pogodio za 3:2, a isti igrač svojim trećim golom na utakmici u 37. minutu približio Podgoričane cilju.

Konačan rezultat, desetak sekundi prije kraja, postavio je Nikoloz Gabričidze.

Prvi meč premijerne runde završen je ubjedljivom pobjedom Ajndhovena, koji je sa 5:0 savladao Europu sa Gibraltara.

U drugom kolu grupe, Titograd će sjutra u 20 sati i 30 minuta, igrati sa Europom.

Plasman u glavnu fazu kvalifikacija izboriće prvoplasirana ekipa, kao i najbolja drugoplasirana iz neke od osam grupa.

