Pobjeda Nikača, novi remi Ivanovića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahista Predrag Nikač upisao je pobjedu u trećem kolu Evropskog prvenstva za slijepe i slabovide u Rumuniji.

On je crnim figurama savladao Petka Pateva iz Bugarske.

Igrana je sicilijanska odbrana, zatvorena varijanata, a Nikač je nakon velike borbe partiju završio u matnom napadu.

Sa 2,5 poena, uhvatio je priključak za vodećima i ostao u trci za medalju.

Drugi crnogorski predstavnik, Milan Ivanović, upisao je treći remi u isto toliko kola, ovog puta sa predstavnikom Hrvatske Miroslavom Mađerićem.

Protivnici su se, nakon obostrano korektne igre, nakon desetak poteza saglasili na remi.

Sjutra je na programu četvrto kolo.

