Pobjeda Miloša Roganovića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Miloš Roganović plasirao se u osminu finala Svjetskog prvenstva za mlade u Budvi.

Član BK Nikšić je danas u šesnaestini finala, kategorije od 63,5 do 67 kilograma, savladao reprezentativca Srbije Hristofera Dimitrova.

Do pobjede došao je jednoglasnom odlukom sudija.

Roganović je, nošen podrškom sa tribina u dvorani Mediteranski sportski centar, tokom sve tri runde dominirao, diktirao žestok tempo, koji Dimitrov nije mogao da isprati, pa za sudije nije bilo nikakvih dilema.

Sve tri runde bodovale su 5:0 za crnogorskog reprezentativca.

Rival Roganoviću u osmini finala biće Kazahstanac Torekhan Sabirkhan, koji je bio slobodan na startu šampionata.

Drugi crnogorski predstavnik na Svjetskom prvenstvu u Budvi, Filip Klepo za prvog rivala u kategoriji od 75 do 80 kilograma imaće Vesa Keni Žan Čarlsa sa Sejšela.

