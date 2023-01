Pobjeda i remi kadetkinja u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija upisala je pobjedu i remi drugog takmičarskog dana turnira u Zagrebu.

Generacija rukometašica rođenih 2006. godine, koju sa klupe predvodi Tatjana Jeraminok, savladala je Podravku (32:26) i igrala neriješeno protiv tima grada Zagreba (17:17).

Prvog dana turnira, crnogorske rukometašice savladale su Hipo 25:20.

U duelu protiv Podravke, najefikasnija je bila Maja Ceklić sa šest, Hanadi Delić je postigla pet, a po gol manje Sanja Andrijašević i Elena Mitrović.

U remiju protiv tima grada Zagreba, blistala je Elena Mitrović sa deset golova.

Crna Gora će u nedjelju odigrati dva meča – prijepodne rival će biti Krim, a u popodnevnom terminu još jedan tim koji predstavlja grad Zagreb.

Crnogorskim kadetkinjama turnir u glavnom gradu Hrvatske u sklopu je priprema za Evropsko prvenstvo za igračice do 17 godina, koje će u avgustu biti odigrano u Podgorici.

