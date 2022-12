Pobjeda francuske selekcije u Tivtu

Podgorica, (MINA) – Futsal reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Tivtu, u prvom od dva prijateljska meča, od Francuske 4:3.

Gosti su, golovima Abdesamada Mohameda i Usainija Girija, poveli 2:0.

Crna Gora je sa tri vezana pogotka Marka Spasojevića, Nikole Vidakovića i Ilije Mugoše napravila preokret i došla do vođstva od 3:2.

Kvalitet Francuske došao je do izražaja u finišu, pa su Girio i Sid Belađ donijeli trijumf svojoj ekipi.

Selektor Sveto Ljesar kazao je da su njegovi izabranici u prve dvije trećine utakmice prikazali odličnu igru.

“Veoma borbenu, odgovornu, sa puno dobrih i osmišljenih akcija. Nakon toga, desio se pad koncetracije, što je Francuzuma omogućilo dva gola i pobjedu”, kazao je Ljesar.

Novi duel istih rivala na programu je sjutra u 18 sati,

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS