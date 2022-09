Pobjeda Esbjerga u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su danas u Podgorici od danskog Esbjerga 28:23 (16:11), u utakmici drugog kola B grupe EHF Lige šampiona.

To je prvi poraz podgoričkog tima ove sezone, nakon startnog trijumfa u Turskoj protiv Kastamonua 40:27.

Danski tim, koji je prošle sezone igrao polufinale Lige šampiona, opravdao je ulogu favorita i potvrdio da će i ove biti ozbiljan kandidat za visok plasman, ali je do pobjede došao teže od očekivanog.

Budućnost se nije obrukala protiv silno pojačanog rivala, posebno u drugom poluvremenu pružila je snažan otpor, uspjela da izjednači i dođe u priliku da povede.

Esbjerg je tokom cijelog meča bio u vođstvu, koje je u finišu prvog poluvremena dva puta iznosilo šest golova (15:9 i 16:10).

Budućnost je u nastavku zaigrala bolje i predvođena odličnom Armel Atingre na golu uspjela da smanji zaostatak, a u 44. minutu i da izjednači (20:20, 21:21).

Imala je i napad za preokret, ali ga nije realizovala.

Uslijedila je serija od četiri vezana pogotka danaskog predstavnika za vođstvo od 25:21, koja je i riješila pitanje pobjednika.

Esbjerg su do prvog trijumfa vodile Ela Reištad sa deset i Merit Rozberg Jakobsen sa šest golova.

U podgoričkom timu najefikasnija je bila Milena Raičević sa šest, dok je Ivana Godeč postigla četiri gola.

Budućnost će u narednom kolu, 24. septembra u Zagrebu, igrati protiv Lokomotive.

