Pobjeda Crvene zvezde u Parizu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su večeras u gostima ekipu Pariza 80:77, u prvom kolu Evrolige.

Debitant u Evroligi bolje je počeo meč, imao konstantno vođstvom koje je počeotkom treće četvrtine iznosilo i 13 poena.

Crvena zvezda je u finišu zahvaljujući raspoloženom Nemanji Nedoviću, napravila preokret i došla do pobjede.

Nedović je meč završio sa 21 poenom i pet pogođenih trojki.

Dvocifren je bio i Ajzea Kenan sa 14 poena.

Na drugoj strani, Ti Džej Šorts je ubacio 16, a pratili su ga Nadir Hifi i Maodo Lo sa po 12 koševa.

Efes je u Bolonji bio bolji od domaćeg Virtusa (76:67), dok je Fenerbahče slavio protiv Olimpijakosa 82:71.

