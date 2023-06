Pobjeda crnogorskih vaterpolista na startu SP

Podgorica, (MINA) – Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu Svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina.

Crnogorski vaterpolisti savladali su danas u Bukureštu, u prvom kolu A grupe, selekciju Španije 10:8 (3:1, 1:3, 3:1 i 3:3).

Pobjednika duela odlučila je treća četvrtina, koju je obilježio Marko Mršić sa tri vezana gola za vođstvo 8:5, koje su izabranici Petra Radanovića bez većih problema sačuvali do kraja.

Mršić je postigao tri gola, dva je upisao Matija Sladović, po jedan Jovan Vujović, Danilo Stupar, David Stevović, Strahinja Gojković i Neđo Baštrica, koji je proglašen za igrača utakmice.

Na golu je tokom cijelog meča veoma raspoložen bio Ilija Radović.

Crna Gora će sjutra, 18 sati i 30 minuta igrati protiv Hrvatske.

