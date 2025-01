Pobjeda Budućnost Volija u Ulmu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Ulmu istoimeni njemački tim 85:82, u utakmici 16. kola A grupe Eurokupa.

Budućnost, koja je dobila i prvi međusobni duel pred svojim navijačima 105:100, upisala je osmi trijumf i napravila još jedan korak ka plasmanu u plej-of.

To je prvi trijumf podgoričkog tima u Ratiofarm areni nakon četiri godine.

Do pobjede podgorički tim došao je serijom od 6:0, nakon što je dopmaćin minut i devet selundi prije kraja vodio 82:79.

Sa lini slobodnih bacanja precizan je bio Mekinli Rajt za 82:81, a potpuni preokret donio je Rašid Salajmon koji je pogodio za 83:82.

Realizovao je i dodatno bacanje (84:82), dok je na 15 sekundi prije kraja bio polovičan za konačnih 85:82.

Salajmon je bio najefikasniji sa 27 poena, Rajt je dodao 18, a Kenan Kamenjaš 12 poena.

