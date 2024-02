Pobjeda Budućnost Volija u Splitu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedila je večeras u Splitu istoimeni hrvatski tim 81:75, u utakmici 20. kola Admiralbet ABA lige.

To je sedmi uzastopni, ukupno 15. trijumf podgoričkog tima.

Budućnost je do važnog trijumfa došla u uzbudljivoj završnici, u kojoj je u posljednja dva i po minuta postigla sedam, a primila svega poen.

Podgorički tim do pobjede vodili su Mekinli Rajt sa 19 i Kenan Kamenjaš sa 13 poena.

U ekipi Splita najbolji je bio Luis Saliven sa 17 koševa.

Mornar Barsko zlato i SC Derbi mečeve 20. kola odigraće sjutra.

Mornar će u podne u Beogradu biti gost Mege, dok će SC Derbi u 21 sat ugostiti čačanski Borac.

