Pobjeda Budućnost Volija u Novom Mestu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Novom Mestu ekipu Krke 86:75, u utakmici 16. kola Admiralbet ABA lige.

To je treći uzastopni, ukupno 11. trijumf, podgoričkog tima ove sezone.

Budućnost je, nakon izjednačene prve četvrtine, do polovine meča stekla prednost od 18 poena (56:38) i praktično već tada riješila pitanje pobjednika.

Razlika je u finišu treće i početkom posljednje četvrtine iznosila i 23 poena (77:54 i 79:56).

Budućnost su do pobjede vodili Brendom Pol sa 20, Kenan Kamenjaš sa 17 i Vladimir Mihailović sa 16 poena.

U ekipi iz Novog Mesta najbolji je Hemilton sa 15 koševa.

SC Derbi će u 21 sat ugostiti Igokeu, dok je Mornar juče u Baru pobijedio Zadar 86:78 i prekinuo seriju od deset poraza.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS