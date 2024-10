Pobjeda Budućnost Volija protiv Trefl Sopota

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici poljski Trefl Sopot 92:83, u utakmici četvrtog kola Eurokupa.

To je drugi uzastopni trijumf Budućnosti, nakon dva startna poraza.

Budućnost je dvije četvrtine dominirala i imala 20 poena prednosti (46:26), ali su u nastavku dozvolili rivalu da se vrati u meč i da zaprijeti.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Kenan Kamenjaš sa 18, Flečer Megi je ubacio 17, dok je Rašid Salajmon meč završila sa 14 poena.

U poljskom timu najbolji je bio Jaroslav Ziskovski sa 33 koša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS