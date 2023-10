Pobjeda Budućnost Volija protiv Šljonska

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su danas u Podgorici ekipu Šljonska iz Vroclava 103:89, u utakmici trećeg kola B grupe Eurokupa.

To je drugi trijumf podgoričkih košarkaša, nakon što su na startu slavili protiv Lietkabelisa.

Ekipu trenera Petra Mijovića do pobejde vodili su Kolbi Ros sa 19 i Džakori Vilijams sa 18, dok su sa po 13 poena meč završili Meknilni Rajt i Petar Popović.

U ekipi iz Vroclava, koja je i poslije trećeg kola bez pobjede, najbolji je bio Dušan Miletić sa 17 poena.

Budućnost Voli će u narednom kolu, 25. oktobra, biti gost ekipe Kluž-Napoka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS