Pobjeda Budućnost Volija protiv Borca

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici, u kontrolnom meču, čačanski Borac 96:79.

Podgorički tim do pobjede vodio je Kameron Rejnolds sa 26 poena.

Istakao se i Igor Drobnjak sa 17, Fil But ubacio je 13, dok su sa po deset poena meč završili Aleksa Ilić i Marko Jagodić Kuridža.

U čačanskom timu po 14 poena postigli su Marko Radonjić i Nemanja Todorović.

Podgoričkom timu duel sa Borcem bio je generalna proba uoči početka nove sezone ABA lige.

Budućnost će na otvaranju sezone, 2. oktobra, ugostiti Split.

