Žižić i Đurković najbolji i na Tekbol turniru na Žabljaku

Podgorica, (MINA) – Nikšićani Lazar Žižić i Nikola Đurković pobjednici su trećeg turnira Crnogorske tekbol lige, koji je odigran na Žabljaku.

To je nikšićkom timu drugi trofej ove sezone, nakon što su najbolji bili i Herceg Novom.

Žižić i Đurković su kao prvoplasirani završili takmičenje u grupi, u četvrtfinalu savladali su Artjoma Maiseja i Oleksandra Mihalika (12-6, 12-6), dok su u polufinalu bili bolji od Samira Fetića i Dina Hasanovića (12:9, 10-12, 12-3).

U spektakularnom finalu, pred ispunjenim tribinama na novo renoviranom Trgu durmitorskih ratnika, Nikšićani su slavili protiv Podgoričana Vasa Pejovića i Nikole Popovića (11-12, 12-5, 12-9).

“Presrećni smo zbog nove titule. Bilo je pravo uživanje igrati pred ispunjenim tribinama na Žabljaku. Posebno je bilo uzbudljivo u finalnom meču. Nadam se da je ovo za Lazara (Žižića) i mene samo jedna titula u nizu”, kazao je Nikola Đurković.

U single konkurenciji, dominaciju je nastavio reprezentativac Crne Gore, Marko Žarković.

U polufinalu je bio bolji od Vasa Pejovića (12-4, 12-3), dok je u finalu savladao Evgenija Gavronina (12-0, 12-5).

Tekbol turnir na Žabljaku odigran je treću godinu zaredom, tradicionalno na Dan državnosti.

Iz Opštine Žabljak ističu zadovoljstvo saradnjom sa Teqball savezom.

Predsjednik Opštine Žabljak Radoš Žugić kazao je da mu je drago što već treću godinu zaredom imaju priliku da ugoste najbolje tekbol igrače iz Crne Gore.

“Opština Žabljak i Tekbol savez razvili su zaista jedan partnerski i prijateljski odnos. Ljetnja sezona na Žabljaku bez tekbol turnira postala je nezamisliva. Hvala svima koji na najljepši mogući način popularizuju Žabljak i sve ono što on nudi”, rekao je Žugić.

Nova tekbol stanica biće Bar, koji će 19. jula ugostiti turnir Jadranske tekbol lige.

